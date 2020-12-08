Мадридський Реал та Боруссія М у середу, 9-го грудня, можуть визначити переможця групи B Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Команди зійдуться у Мадриді у рамках 6-го туру.

Реал – Боруссія М: прогноз

За тур до завершення групового етапу група B одна з найцікавіших у Лізі чемпіонів, пише 24 канал. У плей-офф може вийти кожен учасник. Однак кожна команда ризикує залишитися без єврокубків.

Боруссії М достатньо не програти, щоб вийти до 1/8 фіналу. Тоді німецька команда не буде залежати від матчу Інтер – Шахтар. Водночас Реалу достатньо зіграти внічию, якщо в паралельній грі не програє Інтер. Перемога Реала або Боруссії гарантує їм прохід далі.

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Прогноз Marathonbet

Боруссія М приголомшила Шахтар, вигравши за сумою двох матчів 10:0. Також німці з'їли нерви Інтеру, тому й лідирують у групі. Однак в останньому турі букмекери не вірять у сенсацію.

Перемогу Боруссії оцінюють коефіцієнтом 5,40. На нічию в грі букмекери дають коефіцієнт 3,92. Водночас звитягу Реала, яка виведе команду у плей-офф, оцінено коефіцієнтом 1,78.

Зазначимо, що в Marathonbet на матч Реал – Боруссія М діє нульова маржа.



Ситуація у групі B / Інфографіка 24 каналу

Найкращим бомбардиром "жеребців" у Лізі чемпіонів є Алесан Плеа, який відзначився 5 м'ячами. Його гол у ворота Реала оцінений коефіцієнтом 3,30.

У таборі Реала наразі немає футболіста, який тягне на собі команду. Втім, Карім Бензема завжди готовий засмучувати суперників. Гол француза оцінений коефіцієнтом 1,95.

Матч Реал – Боруссія М відбудеться 9 грудня. Початок о 22:00.