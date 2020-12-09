В среду, 9 декабря, Реал сыграет против Боруссии (Менхенгладбах) в матче Лиги чемпионов. Результат этого матча важен и для Шахтера. Посмотреть эту игру можно будет и в Украине.

Права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине имеют холдинг "Медиа Группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo. Поэтому именно там и можно будет смотреть матч Реал – Боруссия.

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По телевидению матч Реал – Боруссия покажет телеканал "Футбол 3". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Реал – Боруссия можно на платформе Oll.tv это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 3". Однако доступ к трансляции на этом сайте требует регистрации и платный. самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

С этого сезона матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по одной из двух подписок – "Оптимальная" за 99 гривен в месяц или "Максимальная" за 197 гривен в месяц.