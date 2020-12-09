У середу, 9 грудня, Реал зіграє проти Боруссії (Менхенгладбах) у матчі Ліги чемпіонів. Результат цього матчу важливий і для Шахтаря. Переглянути цю гру можна буде і в Україні.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo. Тож саме там і можна буде дивитися матч Реал – Боруссія.

До теми Чи зможе Боруссія М перемогти та вибити Реал з єврокубків: прогноз на матч Ліги чемпіонів

По телебаченню матч Реал – Боруссія покаже телеканал "Футбол 3". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Реал – Боруссія можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 3". Однак доступ до трансляції на цьому сайті вимагає реєстрації та платний. найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

З цього сезону матчі Ліги чемпіонів показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за однією з двох передплат – "Оптимальна" за 99 гривень на місяць чи "Максимальна" за 197 гривень на місяць.