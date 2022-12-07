Бразильский нападающий Палмейраса Эндрик близок к переезду в испанскую Ла Лигу. Невероятно талантливый футболист может продолжить карьеру в Реале.

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Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По данным инсайдера, переговоры находятся на завершающей стадии.

За трансфер Эндрика Реал заплатит Палмейрасу 72 миллиона евро. Эта сумма включает в себя налоги, которые заплатит королевский клуб.

Кстати, на данный момент трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Реал хочет в ближайшее время закрыть сделку. Сообщается, что детали личного контракта также близки к решению.

Напомним, что 16-летний Эндрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. В сезоне 2022 вундеркинд провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Отметим, что в поле зрения селекционеров королевского клуба находится также вингер Шахтера Михаил Мудрик. Однако руководители "горняков" оценивают украинского бриллианта не менее чем в 100 миллионов евро.

Кстати, недавно Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом. Портал Transfermarkt увеличил цену Михаила сразу на 25 миллионов евро.