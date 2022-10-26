В поединке 34-го тура бразильской Серии А Палмейрас обыграл на выезде Атлетико Паранаэнсе (3:1). По завершении первой половины встречи гости проигрывали хозяевам 0:1. После перерыва в игру вступил юный форвард Палмейраса Эдрик. Уже на 59-й минуте матча он сравнял счет, а позже оформил дубль.

Читайте также Днепр-1 попытается во второй раз отправить Аполлон в футбольный нокаут: прогноз на Лигу конференций

Видео гола Эдрика

Endrick scored twice yesterday to become the youngest ever player to score in Brazil at the age of 16 years and 97 days old. #FM23 #FM23Beta pic.twitter.com/Q1rIAI2Ce8 — Sean (@nonleaguesean) October 26, 2022

В возрасте 16 лет 3 месяца и 4 дня Эдрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. Предыдущий рекорд держался 106 лет и принадлежал Эйтору, который свой первый мяч за "зелено-белых" забил в 16 лет 11 месяцев и 14 дней. Интересно, что Эйтор является лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 327 забитых мячей.

Для Эдрика этот матч стал всего 4-м в профессиональной карьере. Юноше прочат большое футбольное будущее. К 16-летнему вундеркинду проявляют интерес гранды европейского футбола – Реал, Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Клаусула форварда по контракту с Палмейрасом составляет 60 миллионов евро. Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эдрика в 15 миллионов евро. Ровно столько же стоит украинский бриллиант Шахтера Михаил Мудрик.

Добавим, что в составе Палмейраса, который в чемпионате уверенно шагает к чемпионству, играет экс-игрок киевского Динамо Дуду. В матче против Атлетико Паранаэнсе 30-летний бразилец сыграл 85 минут, но результативными действиями не отличился.