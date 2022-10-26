В поединке 34-го тура бразильской Серии А Палмейрас обыграл на выезде Атлетико Паранаэнсе (3:1). По завершении первой половины встречи гости проигрывали хозяевам 0:1. После перерыва в игру вступил юный форвард Палмейраса Эдрик. Уже на 59-й минуте матча он сравнял счет, а позже оформил дубль.
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Видео гола Эдрика
- В возрасте 16 лет 3 месяца и 4 дня Эдрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. Предыдущий рекорд держался 106 лет и принадлежал Эйтору, который свой первый мяч за "зелено-белых" забил в 16 лет 11 месяцев и 14 дней. Интересно, что Эйтор является лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 327 забитых мячей.
- Для Эдрика этот матч стал всего 4-м в профессиональной карьере. Юноше прочат большое футбольное будущее. К 16-летнему вундеркинду проявляют интерес гранды европейского футбола – Реал, Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
Клаусула форварда по контракту с Палмейрасом составляет 60 миллионов евро. Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эдрика в 15 миллионов евро. Ровно столько же стоит украинский бриллиант Шахтера Михаил Мудрик.