Бразильський нападник Палмейраса Ендрік близький до переїзду в іспанську Ла Лігу. Неймовірно талановитий футболіст може продовжити кар'єру у Реалі.

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Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо. За даними інсайдера, переговори знаходяться на завершальній стадії.

За трансфер Ендріка Реал заплатить Палмейрасу 72 мільйони євро. Ця сума включає податки, які заплатить королівський клуб.

До речі, на даний момент трансферна вартість гравця, за даними Transfermarkt складає 20 мільйонів євро.

Реал хоче найближчим часом закрити угоду. Повідомляється, що деталі особистого контракту також близькі до вирішення.

Нагадаємо, що 16-річний Ендрік став наймолодшим бомбардиром в історії Палмейраса. У сезоні 2022 року вундеркінд провів 7 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

Зазначимо, що у полі зору селекціонерів королівського клубу знаходиться також вінгер Шахтаря Михайло Мудрик. Проте керівники "гірників" оцінюють українського діаманта не менше ніж в 100 мільйонів євро.

До речі, нещодавно Мудрик став найдорожчим українським футболістом. Портал Transfermarkt збільшив ціну Михайла одразу на 25 мільйонів євро.