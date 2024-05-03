У главного тренера "галактикос" Карло Анчелотти большой выбор среди голкиперов. В обойму команды вернулся Тибо Куртуа, который восстановился от двух травм колена, также в распоряжении коуча есть Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

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Ротация голкиперов от Анчелотти

Поэтому появляется много слухов о том, кто будет стоять в воротах Реала в финальных матчах сезона-2023/2024. Больше всего было инсайдов о голкипере, который сыграет во втором полуфинале Лиги чемпионов против Баварии. Была информация, что Анчелотти доверит важную миссию Куртуа, который посадит Лунина на скамейке запасных.

Но в первом матче ЛЧ Андрей, хоть и пропустил дважды, но провел неплохой поединок в футболке мадридского клуба. Ожидается, что украинец займет место в воротах "сливочных" и во второй встрече против соперника из Германии. Ответный матч 1/2 финала ЛЧ Реал – Бавария запланирован на 8 мая (начало в 22:00).

Не исключено, если "Королевский клуб" пробьется в финал ЛЧ, то в решающем матче место в воротах "галактикос" займет бельгиец.

Также есть информация, что в ближайшем поединке Ла Лиги против Кадиса Анчелотти может прибегнуть к экспериментам. Итальянский специалист может дать по одному тайму каждому из двух голкиперов – Кепи и Куртуа.

Обратите внимание! Матч 34-го тура Ла Лиги Реал – Кадис состоится 4 мая в 17:15 (по Киеву).