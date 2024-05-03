У головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті великий вибір серед голкіперів. В обойму команди повернувся Тібо Куртуа, який відновився від двох травм коліна, також у розпорядженні коуча є Андрій Лунін та Кепа Аррісабалага.

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Ротація голкіперів від Анчелотті

Тому з'являється багато чуток про те, хто стоятиме у воротах Реала у фінальних матчах сезону-2023/2024. Найбільше було інсайдів про голкіпера, який зіграє у другому півфіналі Ліги чемпіонів проти Баварії. Була інформація, що Анчелотті довірить важливу місію Куртуа, який посадить Луніна на лаві запасних.

Але у першому матчі ЛЧ Андрій, хоч і пропустив двічі, але провів непоганий поєдинок у футболці мадридського клубу. Очікується, що українець займе місце у воротах "вершкових" й у другій зустрічі проти суперника із Німеччини. Матч-відповідь 1/2 фіналу ЛЧ Реал – Баварія запланований на 8 травня (початок о 22:00).

Не виключено, якщо "Королівський клуб" проб'ється у фінал ЛЧ, то у вирішальному матчі місце у воротах "галактікос" займе бельгієць.

Також є інформація, що у найближчому поєдинку Ла Ліги проти Кадіса Анчелотті може вдатись до експериментів. Італійський фахівець може дати по одному тайму кожному із двох голкіперів – Кепі та Куртуа.

Зверніть увагу! Матч 34-го туру Ла Ліги Реал – Кадіс відбудеться 4 травня о 17:15 (за Києвом).