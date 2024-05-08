Онлайн-трансляция матча Реал – Бавария в 1/2 финала Лиги чемпионов
8 мая Реал и Боруссия проведут ответный матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Мадриде.
В среду, 8 мая, в Лиге чемпионов пройдет последний ответный матч 1/2 финала сезона 2023-2024. В столице Испании мадридский Реал примет мюнхенскую Баварию, пишет 24 Канал.
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Бавария спасает сезон?
Неделю назад команды выдали яркую встречу в Мюнхене, которая подарила фанатам четыре гола. Бавария и Реал расписали ничью (2:2) и отложили розыгрыш путевки в финал на битву в Мадриде.
Обе команды уже полностью сконцентрированы на Лиге чемпионов. Реал уже гарантировал себе чемпионство в Ла Лиге, а Бавария уже наоборот уступила "Серебряной салатнице" Байеру.
Поэтому для мюнхенцев Лига чемпионов является возможностью спасти сезон. Помешать им в этом должен Андрей Лунин, который играет важную роль в "бланкос" в этом сезоне и стал основным кипером на фоне травмы Куртуа.
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Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Реал – Бавария на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Бавария. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.