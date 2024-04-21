В воскресенье, 21 апреля, в чемпионате Испании состоится центральный матч 32 тура Ла Лиги. В рамках дерби Эль-Класико мадридский Реал примет каталонскую Барселону, пишет 24 канал.

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Чемпионская агония Барсы

Интрига в борьбе за победу в Ла Лиге близка к тому, чтобы исчезнуть. За семь туров до финиша сезона Реал имеет солидный гандикап в 8 очков над Барселоной. При этом очная дуэль команд состоится как раз на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридцев устроит непроигрыш в дерби. При этом даже поражение оставит Реал фаворитом в чемпионской гонке, ведь тогда отставание сократится лишь до пяти баллов. Команде Анчелотти еще можно будет 1-2 раза потерять очки даже.

Тем не менее, команда Хави планирует биться до конца. Каталонцы на неделе вылетели из Лиги чемпионов, тогда как мадридцы провели изнурительные 120 минут и серию пенальти с Манчестер Сити.

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В конце концов "бланкос" продолжают борьбу за евротрофей, поэтому не исключены и новые потери очков в Ла Лиге. Приятно, что важную роль в успехах Реала играет Андрей Лунин. Украинец оформил уже 12 клиншитов в этом сезоне, а также парировал два пенальти в серии против МанСити.

Справка. В этом сезоне Реал уже дважды обыгрывал Барселону. В первом круге Ла Лиги мадридцы вырвали победу на выезде со счетом 2:1 благодаря дублю Беллингема. А в финале Суперкубка Испании подопечные Анчелотти разгромили каталонцев – 4:1 с хет-триком Винисиуса.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Реал – Барселона на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.