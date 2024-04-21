В неділю, 21 квітня, в чемпіонаті Іспанії відбудеться центральний матч 32 туру Ла Ліги. В рамках дербі Ель Класіко мадридський Реал прийме каталонську Барселону, пише 24 канал.

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Чемпіонська агонія Барси

Інтрига у боротьбі за перемогу в Ла Лізі близька до того, щоб зникнути. За сім турів до фінішу сезону Реал має солідний гандикап у 8 очок над Барселоною. При цьому очна дуель команд відбудеться як раз на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридців влаштує непрограш у дербі. При цьому навіть поразка залишить Реал фаворитом у чемпіонській гонці, адже тоді відставання скоротиться лише до п'яти балів. Команді Анчелотті ще можна буде 1-2 рази втратити очки навіть.

Тим не менше, команда Хаві планує битися до кінця. Каталонці на тижні вилетіли з Ліги чемпіонів, тоді як мадридці провели виснажливі 120 хвилин та серію пенальті з Манчестер Сіті.

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Зрештою "бланкос" продовжують боротьбу за євротрофей, тому не виключені і нові втрати очок у Ла Лізі. Приємно, що важливу роль в успіхах Реала відіграє Андрій Лунін. Українець оформив вже 12 кліншитів цього сезону, а також парирував два пенальті в серії проти МанСіті.

Довідка. Цього сезону Реал вже двічі обігрував Барселону. У першому колі Ла Ліги мадридці вирвали перемогу на виїзді з рахунком 2:1 завдяки дублю Беллінгема. А у фіналі Суперкубка Іспанії підопічні Анчелотті розгромили каталонців – 4:1 з хет-триком Вінісіуса.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Реал – Барселона на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Барселона. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.