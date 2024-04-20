В чемпионате Испании в эти выходные проходит 32 тур Ла Лиги. Бесспорно, центральная встреча состоится вечером в воскресенье, в ней Реал будет принимать Барселону, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Последняя надежда Барселоны

Команды традиционно являются главными претендентами на чемпионство в Ла Лиге. Однако в этом сезоне эта интрига почти мертва и разве что отчетное Эль Класико может ее оживить.

За семь туров до финиша сезона Реал опережает Барселону аж на 8 очков. Непроигрыш в домашнем дерби фактически гарантирует мадридцам чемпионство. Каталонцев же устроит только победа.

При этом команды с разным настроением подходят к Эль-Класико. Барселона во вторник позорно вылетела от ПСЖ в Лиге чемпионов, разгромно проиграв дома. Зато Реал в среду провел изнурительный матч против Манчестер Сити.

Мадридцы смогли выбить действующего победителя ЛЧ в серии пенальти. В конце концов Барселона потратила меньше сил и времени в своей еврокубковой дуэли, к тому же имела на день подготовки больше.

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Впрочем, букмекеры считают именно Реал фаворитом во встрече. Коэффициент на триумф мадридцев равен 1,91, тогда как Барселоны – аж 4,25. На ничью можно поставить за 4,10. При этом эксперты уверены в большом количестве голов.

На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,56, тогда как на ТМ – 2,49. Важную роль в успехах Реала в этом сезоне играет Андрей Лунин. Если вы верите, что украинец не пропустит в Эль Класико, то ваш коэффициент 3,15.

Главные фавориты на забитый гол:

Джуд Беллингем (Реал) – 2,50

Винисиус Жуниор (Реал) – 2,50

Родриго Гоэс (Реал) – 2,70

Роберт Левандовский (Барселона) – 2,80

Хоселу (Реал) – 2,80

Рафинья (Барселона) – 3,30

Ламин Ямал (Барселона) – 3,50

Браим Диас (Реал) – 3,50

Жоау Фелиш (Барселона) – 3,50

Федерико Вальверде (Реал) – 4,50

История встреч

Испанские гранды провели за всю историю 256 Эль-Класико. Небольшое преимущество на стороне "бланкос" – 104 победы против 100 у каталонцев при 52-х ничьих.

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Команды уже 13 очных матчей подряд не играют вничью – 9 побед Реала против четырех у Барсы. В этом сезоне подопечные Анчелотти уже дважды обыгрывали "блаугранас" – 2:1 в чемпионате и 4:1 в финале Суперкубка.

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