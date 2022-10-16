Реал – Барселона: онлайн-трансляция Эль Класико

В воскресенье, 16 октября, состоится первое Эль Класико в этом сезоне – Реал на собственном поле будет принимать Барселону. Победитель этого матча получит возможность единолично выйти в лидеры чемпионата Испании.

Реал и Барселона подходят к этому матчу, набрав одинаковое количество очков – по 22. За 8 туров в чемпионате Испании в этом сезоне каждая из команд одержала семь побед, и лишь однажды сыграла вничью. Барселона пока опережает "сливочных", ведь за эти 8 матчей забила 20 голов, пропустив всего однажды. Зато у Реала сразу семь пропущенных при 19 забитых.

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Важным фактором в этой игре станет то, в каком состоянии игроки обеих команд подходят к этой встрече. Ведь посреди недели обе команды играли матчи Лиги чемпионов.

Реал матч провел во вторник, 11 октября, на выезде против Шахтера. Главный тренер Карло Анчелотти решил дать отдохнуть сразу нескольким лидерам команды, за что едва не поплатился. Реал был близок к тому, чтобы впервые в сезоне проиграть. Но на 90+5 минуте команда спаслась от поражения благодаря голу Рюдигера. Хотя сам игрок получил травму.

Барселона тоже сыграла вничью – против Интера на своем поле. При этом спаслась от поражения тоже в компенсированное время. Но после этого матча "блаугранас" оказались в шаге от вылета из Лиги чемпионов – второй год подряд.

Важным моментом является то, что в этом матче в воротах Реала может выйти украинец Андрей Лунин. Ведь голкипер мадридцев Тибо Куртуа не успел восстановиться от повреждения.

Матч Реал – Барселона в воскресенье, 16 октября, начнется в 17.15. Официально в Украине трансляция будет доступна на платформе Megogo и для абонентов кабельного оператора VoliaTV.

Сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона. Она будет доступна в этой новости.