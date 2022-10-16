Реал та Барселона підходять до цього матчу, набравши однакову кількість очок – по 22. За 8 турів в чемпіонаті Іспанії в цьому сезоні кожна з команд здобула по сім перемог, і лише одного разу зіграла внічию. Барселона поки випереджає "вершкових", адже за ці 8 матчів забила 20 голів, пропустивши лише одного разу. Натомість в Реала одразу сім пропущених при 19 забитих.

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Важливим фактором в цій грі стане те, в якому стані гравці обох команд підходять до цієї зустрічі. Адже посеред тижня обидві команди грали матчі Ліги чемпіонів.

Реал свій матч провів у вівторок, 11 жовтня, на виїзді проти Шахтаря. Головний тренер Карло Анчелотті вирішив дати відпочити одразу декільком лідерам команди, за що мало не поплатився. Реал був близьким до того, щоб вперше в сезоні програти. Але на 90+5 хвилині команда врятувалася від поразки завдяки голу Рюдігера. Хоча сам гравець отримав травму.

Барселона теж зіграла внічию – проти Інтера на власному полі. При цьому врятувалася від поразки теж в компенсований час. Але після цього матчу "блаугранас" опинилися за крок від вильоту з Ліги чемпіонів – другий рік поспіль.

Важливим моментом є те, що в цьому матчі у воротах Реала може вийти українець Андрій Лунін. Адже голкіпер мадридців Тібо Куртуа не встиг відновитися від ушкодження.

Матч Реал – Барселона в неділю, 16 жовтня, розпочнеться о 17:15. Офіційно в Україні трансляція буде доступна на платформі Megogo, а також для абонентів кабельного оператора VoliaTV.

Сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Реал – Барселона. Вона буде доступна в цій новині.