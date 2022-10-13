Украинский голкипер дебютировал в новом сезоне в матче с Осасуной. Тогда мадридский клуб прервал победную серию, сыграв вничью – 1:1.
Читайте также Неоднократно мог оказаться в Динамо или Шахтере: откровенное признание от игрока Реала
Шанс для Лунина
Бельгийский вратарь не успел восстановиться и до встречи с Шахтером в Лиге чемпионов. Андрей Лунин дебютировал в Лиге чемпионов, украинец сыграл в двух матчах против донецкой команды. В каждой из этих игр он пропустил по одному мячу.
Бельгиец продолжает восстанавливаться от ущемления седалищного нерва и работал по индивидуальной программе в зале. Однако его не заметили на общей тренировке 13 октября.
Ранее сообщалось, что до конца недели будет известно о возможном его участии в матче с Барселоной, который запланирован на 16 октября.
В общую группу также еще не вернулись Дани Себальос и Антонио Рюдигер.
Карьера Лунина в Мадриде
- Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.
- На фоне травмы Куртуа украинский голкипер провел уже три матча в футболке Реала. За сыгранные поединки пропустил 3 гола.