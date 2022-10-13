Барселона – Интер 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовская, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89

Первый острый момент был у ворот Барселоны. Джеко в упор расстрелял владение тер Штегена. Лишь перекладина спасла команду Хави от пропущенного гола, сообщает 24 канал.

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Первого гола пришлось ждать аж долгие 40 минут. Рафинья доиграл эпизод до конца, догнав мяч у углового флажка. 24-летний вингер совершил паузу, отдал на Роберто. Серхио сильно прострелил вдоль ворот Интера, адресатом такой передачи стал Дембеле, открывший счет во встрече 1:0.

Команды с минимальным преимуществом Барселоны в счете ушли на перерыв.

Результативная 45-минутка

Почти сразу после отдыха "нерадзурри" совершили на табло две цифры "1". Барелла получил классную передачу от Бастони и в упор расстрелял ворота тер Штегена – 1:1.

Через несколько минут все перевернулось с ног на голову. На 63-й минуте Мартинес классно обработал грудью заброс от Чалханоглу, воспользовался ошибкой защитника каталонцев и вывел свою команду вперед – 1:2. Интер впервые в матче повел в счете.

Гол из офсайда. На экваторе второго тайма Левандовский сравнял счет после отскока мяча в штрафной Интера. Но нет, судья зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

На 82-й минуте Роберт все-таки забил. Первый удар головой от Левандовского был заблокирован футболистами "нерадзурри", а со вторым выстрелом польского нападающего гости не справились. Форвард легко пробил в угол ворот Онана, даже не успевшего среагировать на удар – 2:2.

На предпоследней минуте матча итальянский клуб во второй раз за встречу повел на табло 2:3. Мартинес красивой передачей нашел Госэнса, которому ничего не оставалось, как забивать.

Казалось, Интер уже своего не отпустит. Но "злой гений" Левандовский думал иначе. Роберт лучше сыграл головой на втором этаже после верховой передачи от Гарсии и оформил дубль – 3:3.

Барселона вырвала ничью у Интера 3:3.

Интер с 7 очками идет вторым в группе "С". Барселона уступает итальянскому сопернику 3 балла.

Единоличным лидером является мюнхенская Бавария (12 пунктов). Аутсайдером группы прогнозируется Виктория Пльзень – ни одного балла.

Барселона – Интер: видеообзор матча