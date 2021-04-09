Реал и Барселона проведут свое 246-е "Эль Классико". И преимущество в очных противостояниях на стороне "сливочных". Они победили 97 раз, в то время как Барселона – 96. Да и предыдущий их матч на "Камп Ноу" закончился победой Реала.

Примечательно Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео

Но сейчас в турнирной таблице Барселона идет выше, чем их принципиальный соперник. Команда разместилась на второй строчке, опережая Реал на два очка. До первого Атлетико – лишь один балл.

К этому матчу Реал подходит с "пробоинами" в обороне. Против Барселоны точно не сыграют центральные защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан, а также фланговый защитник Дани Карвахаль. Особенно ощутима потеря Рамоса, который забил гол в предыдущем матче между командами.

Кроме того, среди недели Реал провел тяжелый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля. "Сливочные" победили 3:1, но теперь их ожидает и гостевой поединок в Англии. И сил на три топовых поединка может и не хватить.

Все это привело к тому, что у Барселоны больше шансов на победу в мадридском матче, чем у Реала. Favbet на успех "сине-гранатовых" выставил коэффициент 2,38. А на победу Реала – 3. Ничья в матче оценена коэффициентом 3,85.

Несмотря на такие проблемы в защите, можно ожидать и немалое количество голов. Например, ТБ 2,5 в этом матче – только 1,63. А на то, что обе команды забьют – 1,56.

Традиционное внимание будет приковано и к тем, кто будет забивать голы. В составе Барселоны такой – Лионель Месси. На то, что ему удастся отличиться, можно сделать ставку с коэффициентом 1,72. Среди игроков Реала эксперты больше всего шансов отдали Кариму Бензема – коэффициент 2 на его гол в этом матче.

Реал и Барселона на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" выйдут в субботу, 10 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.