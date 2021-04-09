Реал та Барселона проведуть своє 246-е "Ель Класіко". І перевага в очних протистояннях на стороні "вершкових". Вони перемогли 97 разів, у той час як Барселона – 96. Та й попередній їх матч на "Камп Ноу" закінчився перемогою Реалу.

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Але поки в турнірній таблиці Барселона йде вище, аніж їх принциповий суперник. Команда розмістилася на другій сходинці, випереджаючи Реал на два очки. До першого Атлетіко – лише один бал.

До цього матчу Реал підходить з "пробоїнами" в обороні. Проти Барселони точно не зіграють центральні захисники Серхіо Рамос та Рафаель Варан, а також фланговий захисник Дані Карвахаль. Особливо відчутною є втрата Рамоса, який забив гол у попередньому матчі між командами.

Окрім того, серед тижня Реал провів важкий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. "Вершкові" перемогли 3:1, але тепер на них очікує і гостьовий поєдинок в Англії. І сил на три топові поєдинки може й не вистачити.

Все це призвело до того, що в Барселони більше шансів на перемогу у мадридському матчі, аніж у Реалу. Favbet на успіх "синьо-гранатових" виставив коефіцієнт 2,38. А на перемогу Реалу – 3. Нічия у матчі оцінена коефіцієнтом 3,85.

Зважаючи на такі проблеми у захисті, можна очікувати й на чималу кількість голів. Для прикладу, ТБ 2,5 в цьому матчі – лише 1,63. А на те, що обидві команди заб'ють – 1,56.

Традиційна увага буде прикута і до тих, хто має забивати голи. У складі Барселони такий – Ліонель Мессі. На те, що йому вдасться відзначитися, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,72. Серед гравців Реалу експерти найбільше шансів віддали Каріму Бензема – коефіцієнт 2 на його гол в цьому матчі.

Реал та Барселона на поле стадіону "Альфредо ді Стефано" вийдуть у суботу, 10 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.