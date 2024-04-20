В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходить 32 тур Ла Ліги. Безперечно, центральна зустріч відбудеться ввечері в неділю, в ній Реал прийматиме Барселону, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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Остання надія Барселони
Команди традиційно є головними претендентами на чемпіонство у Ла Лізі. Проте цього сезону ця інтрига майже мертва і хіба що звітне Ель Класико може її оживити.
За сім турів до фінішу сезону Реал випереджає Барселону аж на 8 очок. Непрограш у домашньому дербі фактично гарантує мадридцям чемпіонство. Каталонців же влаштує лише перемога.
При цьому команди з різним настроєм підходять до Ель Класіко. Барселона у вівторок ганебно вилетіла від ПСЖ в Лізі чемпіонів, розгромно програвши вдома. Натомість Реал у середу провів виснажливий матч проти Манчестер Сіті.
Мадридці змогли вибити чинного переможця ЛЧ в серії пенальті. Зрештою Барселона витратила менше сил та часу у своїй єврокубковій дуелі, до того ж мала на день підготовки більше.
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Втім букмекери вважають саме Реал фаворитом у зустрічі. Коефіцієнт на тріумф мадридців дорівнює 1,91, тоді як Барселони – аж 4,25. На нічию можна поставити за 4,10. При цьому експерти впевнені у великій кількості голів.
На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,56, тоді як на ТМ – 2,49. Важливу роль в успіхах Реала цього сезону відіграє Андрій Лунін. Якщо ви вірите, що українець не пропустить в Ель Класико, то ваш коефіцієнт 3,15.
Головні фаворити на забитий гол:
- Джуд Беллінгем (Реал) – 2,50
- Вінісіус Жуніор (Реал) – 2,50
- Родріго Гоес (Реал) – 2,70
- Роберт Левандовський (Барселона) – 2,80
- Хоселу (Реал) – 2,80
- Рафінья (Барселона) – 3,30
- Ламін Ямал (Барселона) – 3,50
- Браїм Діас (Реал) – 3,50
- Жоау Феліш (Барселона) – 3,50
- Федеріко Вальверде (Реал) – 4,50
Історія зустрічей
Іспанські гранди провели за всю історію 256 Ель Класіко. Невеличка перевага на боці "бланкос" – 104 перемоги проти 100 у каталонців при 52-х нічиїх.
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Команди вже 13 очних матчів поспіль не грають внічию – 9 перемог Реала проти чотирьох у Барси. Цього сезону підопічні Анчелотті вже двічі обігрували "блаугранас" – 2:1 в чемпіонаті та 4:1 у фіналі Суперкубка.