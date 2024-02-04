Реал – Атлетико 1:1

Голы: Браим Диас, 20 – Льоренте, 90+3.

Центральный матч 23 тура чемпионата Испании 2023-2024 прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Лидер турнирной таблицы Реал принимал соседей по городу Атлетико, пишет 24 канал.

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Подопечные Анчелотти подошли к дерби в статусе лидера турнирной таблицы. А благодаря осечке Жироны в случае победы над Атлетико могли увеличить отрыв до четырех баллов.

Уже в пятый раз за последние шесть матчей с первых минут на поле появился Андрей Лунин. Украинец демонстрирует уверенную игру и постепенно завоевывает доверие тренера.

В первом тайме наиболее опасным игроком матча был Браим Диас. Марокканец мог открывать счет на третьей минуте, но Облак спас гостей. Впрочем, ненадолго.

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В середине первого тайма хавбек оказался наиболее ловким в суматохе в площадке Атлетико и все же прошил словенца. После перерыва "матрасники" смогли пробить Лунина, но судья отменил гол.

Савич точно замкнул головой подачу с углового, но во время удара Сауль блокировал украинского вратаря и находился в офсайде. Поэтому счет остался в пользу Реала.

Атлетико продолжил давить, но защита хозяев и Лунин были на высоте. Андрй в очередной раз провел довольно сильный матч и стал одним из героев "бланкос". Украинец совершил аж четыре сейва.

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В первом тайме Андрея напрягли Витсель и Мората, тогда как во втором – дважды Гризманн. Однако удержать победу хозяева так и не смогли. На третьей компенсированной минуте Начо и Карвахаль упустили Льоренте и тот после скидки от Депая расстрелял Лунина.

В конце концов несмотря на ничью подопечные Анчелотти остались на первой строчке. Реал имеет отрыв в два балла от Жироны и именно с ней через неделю проведет лобовую встречу. Атлетико же остается четвертым, в трех очках впереди Атлетика.

Видеообзор матча Реал – Атлетико: