Интер – Ювентус 1:0

Гол: Гатти, 37 (автогол).

В чемпионате Италии 2023-2024 в эти выходные проходят матчи 23 тура Серии А. На вечер воскресенья был вынесен центральный матч не только уикенда, а, возможно, и всего турнира, пишет 24 канал.

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Лидер чемпионата Интер принимал главного преследователя Ювентус. Похоже, что именно эти две команды будут бороться за Скудетто. Перед очной битвой "неррадзури" опережали туринцев на одно очко и при этом имеют матч в запасе.

Поэтому гостям надо было играть только на победу, чтобы не отпустить конкурента далеко. Обе команды имели лишь по одному поражению в этом сезоне.

Фаворитом в бою был Интер и хозяева на этих правах захватили инициативу со старта. Неплохие моменты имели Бастони и Тюрам, но их удары успевали блокировать. Однако на перерыв "неррадзури" все же ушли лидером.

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В конце первого тайма Барелла подал в центр штрафной площади и Гатти в борьбе с Тюрамом срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Юве заиграл более активно, но защита Интера не позволяла сопернику создать много угрозы.

Удары Рабьо, Гатти и Данило были неточными, а после выстрела Влаховича спас Зоммер. Со стороны хозяев было попадание Чалханоглу в стойку, а удар Бареллы отразил Щенсны.

Все же Интер смог дотерпеть до финального свистка и праздновал важную победу. "Неррадзури" оторвались от туринцев на четыре балла и еще имеют встречу в запасе.

Видео автогола Луки Гатти: