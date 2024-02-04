Реал – Атлетіко 1:1

Голи: Браїм Діас, 20 – Льоренте, 90+3.

Центральний матч 23 туру чемпіонату Іспанії 2023-2024 пройшов у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Лідер турнірної таблиці Реал приймав сусідів по місту Атлетіко, пише 24 канал.

До теми Без Довбика нема голів: Жирона втратила важливі очки та залишилась позаду Реала – відеоогляд

Підопічні Анчелотті підійшли до дербі у статусі лідера турнірної таблиці. А завдяки осічці Жирони в разі перемоги над Атлетіко могли збільшити відрив до чотирьох балів.

Вже вп'яте за останні шість матчів з перших хвилин на полі з'явився Андрій Лунін. Українець демонструє впевнену гру та поступово завойовує довіру тренера.

У першому таймі найбільш небезпечним гравцем матчу був Браїм Діас. Марокканець міг відкривати рахунок на третій хвилині, але Облак врятував гостей. Втім, ненадовго.

Читайте також Ефектний гол Яремчука допоміг Валенсії здолати незручного аутсайдера: відеоогляд

В середині першого тайму хавбек виявився найбільш спритним у метушні в майданчику Атлетіко та все ж прошив словенця. Після перерви "матрацники" змогли пробити Луніна, але суддя скасував гол.

Савич точно замкнув головою подачу з кутового, але під час удару Сауль блокував українського воротаря та знаходився в офсайді. Тому рахунок залишився на користь Реала.

Атлетіко продовжив тиснути, але захист господарів та Лунін були на висоті. Андрй вкотре провів доволі сильний матч і став одним з героїв "бланкос". Українець здійснив аж чотири сейви.

Варто знати Автогол на вагу Скудетто: Інтер переміг Ювентус і наблизився до чемпіонства у Серії А – відео

У першому таймі Андрія напрягли Вітсель та Мората, тоді як у другому – двічі Грізманн. Проте втримати перемогу господарі так і не змогли. На третій компенсованій хвилині Начо та Карвахаль впустили Льоренте і той після скидки від Депая розстріляв Луніна.

Зрештою попри нічию підопічні Анчелотті залишились на першій сходинці. Реал має відрив у два бали від Жирони і саме з нею за тиждень проведе лобову зустріч. Атлетіко ж залишається четвертим, у трьох очках попереду Атлетіка.