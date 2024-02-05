Досталось ли Лунину за пропущенный гол: Анчелотти дал оценку украинцу за игру против Атлетико

В воскресенье, 4 февраля, состоялись матчи 23-го тура испанской Ла Лиги. В центральном поединке встречались Реал и Атлетико.

Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:1. На гол Браима Диаса в середине первого тайма "матрасники" ответили взятием ворот от Маркоса Льоренте уже в компенсированное время в конце матча.

Читайте также Чешская Славия провела матч для помощи Украине и собрала деньги на машины скорой помощи

Анчелотти доволен игрой

В стартовом составе "сливочных" в очередной раз сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, который, кажется, окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. По окончании матча Карло Анчелотти прокомментировал выступление команды и, в частности, высказался об игре украинца.

Лунин? Я увидел очень хорошую от него, он сделал сейв после удара Гризманна, много спасал, помог команде со стандартами. Он справился очень хорошо.

Это была очень хорошая игра с нашей стороны, контролируемая, нам не повезло пропустить в конце, но нам не хватало высоты, и мы это знали. Бывают такие случаи, когда выигрываешь на последних минутах.

Не надо ни в чем упрекать, мы остаемся лидерами и имеем шанс нанести еще один удар в субботу. Ничего лишнего, потому что команда очень хорошая. Этот матч мы провели очень хорошо. Мы имеем сильную команду. Каждый вносит свой вклад, у нас были потери, и я очень доволен", – заявил итальянец.

Отметим, что поединок против команды Диего Симеоне стал третьим подряд для Андрея Лунина, в котором он сыграл в основном составе. Всего же в сезоне-2023/2024 украинец провел 15 матчей во всех турнирах, в них он пропустил 13 голов и 6 раз оставлял свои ворота "сухими".

. В следующем туре Ла Лиги состоится украинское дерби. В центральном поединке тура 10 февраля встретятся Реал и Жирона, стартовый свисток прозвучит в 19:30. На даный момент команды занимают первое и второе место в турнирной таблице соответственно, разница между ними составляет 2 зачетных пункта.