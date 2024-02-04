Футбольное сообщество сплотилось вокруг помощи Украине в войне с Россией. Многие знаменитости поддержали нашу страну и помогают ей всеми возможными способами, пишет 24 канал.

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На днях активно проявил себя в этом вопросе чешский футбольный клуб Славия. Пражская команда отказалась от спарринга с братиславским Слованом, который согласился сыграть товарищеский матч с московским Динамо.

Зато Славия провела игру против представителя элитного словацкого дивизиона Вион Злате-Моравце и выиграла ее со счетом 4:1. Матч был посвящен поддержке Украины, игроки перед началом развернули баннер "We stand with Ukraine".



Акция в поддержку Украины / инстаграм Славии

На встречу пожаловали 6,2 тысячи болельщиков. Клубы согласились передать вырученные средства на помощь Украине, а именно закупить машины скорой помощи и другое медицинское оборудование для пострадавших от войны.

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Отметим, что Вион Злате-Моравце является аутсайдером местного чемпионата. Команда идет последней, набрав лишь 4 балла в 18-ти играх. В свою очередь Славия в чемпионате Чехии ведет борьбу за чемпионство.

Клуб идет вторым, в пяти баллах от Славии, но имеет встречу в запасе. Кроме того, Славия выиграла группу Лиги Европы против Ромы, Шерифа и Серветта и квалифицировалась в 1/8 финала.