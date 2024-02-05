Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 1:1. На гол Браїма Діаса в середині першого тайму "матрацники" відповіли взяттям воріт від Маркоса Льоренте вже у компенсований час наприкінці матчу.

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Анчелотті задоволений грою

У стартовому складі "вершкових" вчергове зіграв український воротар Андрій Лунін, який, здається, остаточно виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Після закінчення матчу Карло Анчелотті прокоментував виступ команди й, зокрема, висловився про гру українця.

Лунін? Я побачив дуже хорошу від нього, він зробив сейв після удару Грізманна, багато рятував, допоміг команді зі стандартами. Він впорався дуже добре.

Це була дуже хороша гра з нашого боку, контрольована, нам не пощастило пропустити наприкінці, але нам не вистачало висоти, і ми це знали. Трапляються такі випадки, коли виграєш на останніх хвилинах.

Не треба ні в чому дорікати, ми залишаємося лідерами та маємо шанс завдати ще одного удару в суботу. Нічого зайвого, бо команда дуже хороша. Цей матч ми провели дуже добре. Ми маємо сильну команду. Кожен робить свій внесок, у нас були втрати, і я дуже задоволений", – заявив італієць.

Зазначимо, що поєдинок проти команди Дієго Сімеоне став третім поспіль для Андрія Луніна, в якому він зіграв у основному складі. Всього ж у сезоні-2023/2024 українець провів 15 матчів у всіх турнірах, у них він пропустив 13 голів та 6 разів залишав свої ворота "сухими".

Важливо. У наступному турі Ла Ліги відбудеться українське дербі. У центральному поєдинку туру 10 лютого зустрінуться Реал і Жирона, стартовий свисток пролунає о 19:30. Наразі команди посідають перше та друге місце в турнірній таблиці відповідно, різниця між ними складає 2 залікові пункти.