Предложил обменять на пленных: защитник "Азовстали" сравнил Ломаченко с Медведчуком

Василий Ломаченко стал центральной фигурой скандала по религиозной теме. Боксер выложил два скандальных видео по обращению митрополита УПЦ МП Лонгина.

Эти публикации повлекли за собой большую огласку среди фанатов и подписчиков украинского боксера. Василий Ломаченко в очередной раз показал свои пророссийские взгляды по религиозной теме.

"Будущий Медведчук"

А вот по теме войны России в Украине боксер молчит. Он до сих пор не осудил российскую агрессию, хотя даже находился в рядах терробороны родного Белгород-Днестровского.

Отреагировали на публикации Ломаченко другие влиятельные люди. Первыми среди них были Сергей Стаховский да Сергей Стерненко. Ломаченко даже назвали Анатолием Тимощуком, который изменил Украине ради денег, но только не в футболе, а боксе.

Украинские военные тоже не обошли в стороне посты боксера. Защитник "Азовстали" Богдан Кротевич в своих соцсетях сделал достаточно удачное предположение и рекомендацию украинским властям.

Боец уверен, что Ломаченко ничем не лучше еще одного предателя страны Виктора Медведчука, которого уже обменяла Украина на наших военнопленных.

Кротевич предложил обменять Ломаченко на других наших ребят, которые все еще находятся в плену России.

Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it,

– написал в твиттере защитник "Азовстали".

Также Богдан Кротевич отреагировал на публикации Ломаченко на своей странице в инстаграмме.

СБУ, думаю, здесь можно предъявить, как думаете? А если его взять за госпредательство, можно много украинских патриотов, которые в плену, потом обменять на это,

– предложил Кротевич.



Реакция защитника "Азовстали" на посты Ломаченко / Скриншот со стороны военного

Отметим, что это далеко не первый зашквар Ломаченко на тему религии.