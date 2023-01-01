Василий Ломаченко, а может "Василий", продолжает показывать свою пророссийскую сторону. Титулованный боксер стал автором очередного скандала после того, как выложил видео из архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина.
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Реакция футболиста на скандальное видео
Огоньку в этот конфликт добавил тот факт, что Лонгин обвиняет Украину в том, что она "воюет" против Бога и украинского народа.
1 декабря Ломаченко изложил вторую часть обращения пророссийского архиерея. Обе публикации вызвали большой резонанс в комментариях под видео. Комментировали посты боксера влиятельные люди – Сергей Стерненко, Сергей Стаховский, Анатолий Анатолич. Был среди многочисленных комментариев и реакция украинского футболиста Алексея Дитятьева.
Бывший защитник Карпат сравнил Ломаченко с изменником Украины Анатолием Тимощуком, который продолжает работать в России и не собирается покидать Санкт-Петербург.
Ну, кто бы сомневался... Толик Тимощук в боксе,
– написал футболист.
У Ломаченко какое-то раздвоение личности. То он возвращается в Украину после 24 февраля, вступает в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского и отказывается от титульного боя, то он выкладывает скандальные видеоролики с церковными пророссийскими лицами.
Зашквары Ломаченко по теме пророссийской религии
- Недавно Ломаченко выложил фото из процесса выпекания просушки – маленького литургического хлеба. Боксер обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- Несколько раньше Василий преподавал две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, вызвавшим немалое возмущение среди подписчиков.
- 13 декабря украинский боксер опубликовал в своем инстаграмме скандальное фото с Митрополитом Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого были введены санкции.