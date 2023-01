Запропонував обміняти на полонених: захисник "Азовсталі" порівняв Ломаченка з Медведчуком

Василь Ломаченко став центральною фігурою скандалу на релігійну тему. Боксер виклав два скандальні відео зі звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна.

Ці публікації спричини неабиякий розголос серед фанатів та підписників українського боксера. Василь Ломаченко вкотре показав свої проросійські погляди у релігійній темі.

Читайте також Зашквар із Московським патріархатом: Ломаченка порівняли зі зрадником України Тимощуком

"Майбутній Медведчук"

А от на тему війни Росії в Україні боксер мовчить. Він досі не засудив російську агресію, хоча навіть був у лавах тероборони рідного Білгород-Дністровського.

Відреагували на публікації Ломаченка інші впливові люди. Першими серед них були Сергій Стаховський та Сергій Стерненко. Ломаченка навіть назвали Анатолієм Тимощуком, який зрадив Україну заради грошей, але тільки не у футболі, а боксі.

Українські військові теж не обійшли осторонь пости боксера. Захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич у своїх соцмережах зробив доволі вдале припущення та рекомендацію українській владі.

Боєць впевнений, що Ломаченко нічим не кращий за ще одного зрадника країни Віктора Медведчука, якого вже обміняла Україна на наших військовополонених.

Кротевич запропонував обміняти Ломаченка на інших наших хлопців, які досі перебувають у полоні Росії.

Вася Ломаченко – майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону. Just think about it,

– написав у твітері захисник "Азовсталі".

Також Богдан Кротевич відреагував на публікації Ломаченка на своїй сторінці в інстаграмі.

СБУ, думаю, тут можна пред'явити, як вважаєте? А якщо його взяти за держзраду, можна багато українських патріотів, які в полоні, потім обміняти на це,

– запропонував Кротевич.



Реакція захисника "Азовсталі" на пости Ломаченка / Скриншот із сторіс військового

Наголосимо, що це вже далеко не перший зашквар Ломаченка на тему релігії.