Такие новости вызвали шторм на болотах. Политики из страны-агрессорки не ожидали такой "наглости" от Международного олимпийского комитета, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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В России снова подгорело

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев решил радикально решить проблему с МОКом. Боксер-интеллектуал предложил запретить Комитет, а россиянам готовить альтернативные состязания.

Надо посмотреть юридически, как это соответствует хартии. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть не правы. Тогда мы перестаем держать спортсменов в напряжении. Объявляем МОК нон-грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту стаю. Концентрируемся на мировых первенствах, судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком,

– сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что россияне и белорусы примут участие в Олимпийских играх-2024 в Париже в статусе команды-беженцев. Это вызвало истерику у представительницы МИД Марии Захаровой. Она обвинила американские спецслужбы в целенаправленной операции против российского спорта.

Нам остается дождаться официальных заявлений МОК о допуске атлетов из стран-агрессоров к Олимпиаде-2024.