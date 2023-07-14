Такі новини викликали шторм на болотах. Політики з країни-агресорки не чекали такої "нахабності" від Міжнародного олімпійського комітету, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Щось пішло не за планом: Томас Бах розкритикував російську владу за організацію Ігор дружби

В Росії знову підгоріло

Колишній чемпіон світу з боксу, а нині депутат Державної думи Росії Ніколай Валуєв вирішив радикально розв'язати проблему з МОКом. Боксер-інтелектуал запропонував заборонити Комітет, а росіянам готувати альтернативні змагання.

Треба подивитися юридично, як це відповідає хартії. Якщо потрібно уточнити, то уточнювати. Юридично вони мають бути не праві. Тоді перестаємо тримати спортсменів у напрузі. Оголошуємо МОК нон-грата і посилаємо в еротичну подорож всю цю зграю. Концентруємося на світових першостях, принагідно судимось у САS, готуємо альтернативні ігри з Азією та Близьким Сходом,

– сказав Валуєв.

Раніше повідомлялося, що росіяни та білоруси візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі в статусі команди-біженців. Це викликало істерику в представниці МІД Марії Захарової. Вона звинуватила американські спецслужби в цілеспрямованій операції проти російського спорту.

Нам залишається дочекатися офіційних заяв МОКу стосовно допуску атлетів з країн-агресорів до Олімпіади-2024.