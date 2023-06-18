Международный олимпийский комитет планирует допустить россиян к летним Играм в Париже в статусе "команды беженцев". От такой перспективы на болотах уже третий день пылает, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

По теме Уже никто никуда не уезжает: российский комментатор нарисовал олимпийские перспективы РФ

Машка-алкоголичка выпила лишнего

В России не могут понять, почему они оказались на обочине цивилизации. Во всем им видится заговор западных стран. Поэтому в вероятном решении МОК представительница МИД террористической федерации Мария Захарова увидела работу американских спецслужб. Похоже, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подвез свежую партию кокаина из Южной Америки.

Это не идея МОК — это идея, разрабатываемая американскими спецслужбами. Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда будут делать ставку на спортсменов, которые находятся за границей России. Кто-то уехал по идеологическим соображениям, кого-то переманили. Из них будут формироваться как бы российский спорт. Они это регулярно делают в других областях. Приведу пример: то же они делали в Венесуэле из Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях,

– заявила Захарова.

Как МОК планирует вернуть россиян на ОИ

Напомним, что в СМИ появились критерии, по которым планируют допустить россиян к Олимпийским играм в Париже.

Россиянам разрешат выступать в нейтральном статусе. У них не будет собственного флага и формы.

Экипировкой и обеспечением атлетов будут заниматься службы МОК.

"Нейтральные атлеты" из России будут соревноваться только в индивидуальных видах спорта.

Представителям российских спортивных федераций будет запрещено появляться на Олимпиаде.

После одобрения заявки на участие в Играх спортсмен должен прекратить участие во внутренних соревнованиях, а также отказаться от помощи российских спортивных организаций.

Увидев такую перспективу, российские спортивные чиновники начали угрожать организаторам Олимпийских игр. Например, скандальный глава российской Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал на танках приехать в Париж.