Плохо за него московские попы молились: фаны разнесли Ломаченко после поражения от Хейни
Василий Ломаченко проиграл решением судей абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. Украинские любители бокса оживленно отреагировали на поражение скандального боксера.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни нанес третье поражение в карьере экс-чемпиону мира в трех дивизионах Василию Ломаченко. Боксер из Украины неплохо провел поединок, но судьи решить оставить пояса действующему чемпиону, пишет 24 Канал.
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Был бы украинцем – победил
Ломаченко второй раз не сумел воспользоваться шансом стать абсолютным чемпионом. После поражения Василий не сумел сдержать эмоции и расплакался. Таким расстроенным его еще никто не видел.
Впрочем, украинские болельщики не очень сочувствовали поражению Ломаченко. В комментариях фанаты вспомнили боксеру с украинским паспортом все его зашквары.
Особенно досталось Василию за поддержку пророссийской УПЦ МП.
- "Не в того Бога "чемпион" уверовал, гордыня – самый страшный грех, жестоко наказуемый, как правило, еще при жизни грешника…"
- "Бог деликатно намекнул Васе, что без Украины он никто и зовут его никак".
- "Вот что значит не в ту церковь ходить".
Украинцы болели против Ломаченко / https://twitter.com/MMAFighting
В комментариях болельщики радовались поражению Ломаченко, продемонстрировав единодушие.
- "Так ему и надо. Предателю по заслуге. Был бы украинцем – победил".
- "Он обещал, что украинцы будут довольны. Читаю сообщения и вижу, что удовольствие получили все. Я тоже!"
- "Момент истины. Карьера боксера недолгая, а статус "Абсолютного ватного черта", по версии украинского большинства, будет иметь до конца жизни".
- "Это, пожалуй, первый случай, когда мы радуемся, что наш спортсмен проиграл. Что-то плохо за него московские попы молились".
Многие подписчики в социальных сетях считают, что теперь карьера Ломаченко завершена и желают ему уехать в Россию.
- "Это начало твоей дороги к забвению! Украина едина, в этом сила, предателю нет места среди чемпионов!"
- "Вот сейчас пусть валит в свою рашу! Нам он не надо ни по каким параметрам. А то еще подрядится молодежь тренировать, не дай Бог. А на московии хотя бы в дьяконы взяли".
По мнению фанатов, если бы Ломаченко с начала войны осудил действия российского агрессора, тогда он имел бы полную поддержку.
- "Даю 100%, что если бы Лома даже после всех его зашкваров с 24 февраля 2022 года полностью перешел на сторону Украины во всех смыслах, то сейчас бы поддержка наших военных, граждан Украины, украинской церкви помогла бы выиграть этот бой!"
- "Когда вся Украина молилась за Васю, он побеждал. Но он решил плюнуть украинцам в душу и получил результат русского мира".
Для объективности заметим, что в комментариях некоторые болельщики поблагодарили Ломаченко за бой.
- "Ломаченко – гордость украинского бокса был, есть и будет. Обидно, что не победил, но у него есть время стать лучшим".
- "Вася – ты настоящий чемпион, а судьи не компетентны!"
Однако очевидно, что Василий Ломаченко потерял большую часть своих болельщиков в Украине. Граждане не простили экс-чемпиону попытку усидеть на двух стульях.
Расстроенный Василий Ломаченко / скриншот с видео