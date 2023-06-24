Лишить Россию членства в ФИФА и УЕФА: обращение УАФ из-за ситуации с крымскими клубами

Российский футбольный союз (РФС) пренебрегает всеми правилами высших руководящих организаций. Очередным позорным поступком РФС стали попытки "легализовать" крымские клубы в российском футболе.

Российские оккупанты выдали ФК Севастополь аттестат на участие в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На очереди команды из Симферополя, Ялты и Керчи. На противоправные действия РФС отреагировали в Украинской ассоциации футбола.

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Настало время решительных действий со стороны ФИФА и УЕФА

Российские чиновники пытаются интегрировать команды из оккупированного Крыма в соревнования на территории террористической федерации. За последние полгода УАФ неоднократно обращалась к президенту ФИФА Джанни Инфантино и президенту УЕФА Александеру Чеферину по этому поводу.

Своими действиями россияне демонстрируют полное пренебрежение всем официальным документам ФИФА и УЕФА, которые придали оккупированной территории особый статус еще в 2014 году. УАФ призвала футбольные организации лишить РФС членства в ФИФА и УЕФА.

В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола российскими стейкхолдерами, принятия мер и поиска возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем. Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения рфс членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи,

– говорится в июньском письме УАФ.

Россия в полной изоляции