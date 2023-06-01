Оккупация российскими захватчиками украинского Крыма в 2014 году разрушила местный футбол. Крымские команды уже 9 лет выступают в непонятном чемпионате, который по уровню сравним с первенством пивзавода. Однако оккупанты не оставляют попыток интегрировать крымские клубы в чемпионат страны-агрессорки, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Оккупанты испытывают терпение УЕФА
На заседании российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) было принято решение о выдаче аттестата ФК Севастополь. Клуб был создан захватчиками сразу после оккупации Крыма.
Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче Аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Среди получивших аттестат ФК Севастополь,
– говорится в сообщении ФНЛ.
ФНЛ – это третий по силе дивизион в российском чемпионате. Кроме того, оккупанты планируют также заявить Таврию (Симферополь), Рубин (Ялта) и Океан (Керчь).
Россия на растяжке
- Напомним, что после начала полномасштабной агрессии против Украины УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы от международных турниров. В 2014 году россияне попытались легализовать крымские клубы, но тогда отказались от такого шага, опасаясь санкций УЕФА.
- Теперь, когда российский футбол находится в изоляции, РФС решил пойти на такой шаг. Кстати, россияне планировали присоединиться к Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA). Однако на болотах решили сохранить членство в УЕФА. Если крымские клубы все-таки примут участие в чемпионате, то следует ожидать вылет России из состава УЕФА. Будем надеяться, что у Александера Чеферина хватит мужества наказать захватчиков.