Российские оккупанты выдали ФК Севастополь аттестат на участие в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На очереди команды из Симферополя, Ялты и Керчи. На противоправные действия РФС отреагировали в Украинской ассоциации футбола.
Читайте также Скандал с украинским флагом на финале Лиги чемпионов: в УЕФА объяснили, почему это произошло
Настало время решительных действий со стороны ФИФА и УЕФА
Российские чиновники пытаются интегрировать команды из оккупированного Крыма в соревнования на территории террористической федерации. За последние полгода УАФ неоднократно обращалась к президенту ФИФА Джанни Инфантино и президенту УЕФА Александеру Чеферину по этому поводу.
Своими действиями россияне демонстрируют полное пренебрежение всем официальным документам ФИФА и УЕФА, которые придали оккупированной территории особый статус еще в 2014 году. УАФ призвала футбольные организации лишить РФС членства в ФИФА и УЕФА.
В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола российскими стейкхолдерами, принятия мер и поиска возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем. Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения рфс членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи,
– говорится в июньском письме УАФ.
Россия в полной изоляции
- Напомним, что после начала полномасштабной агрессии против Украины, российские клубы получили бессрочный бан на участие в еврокубках, а сборные страны-террориста отстранены от всех турниров.
- Первую попытку интегрировать крымские команды оккупанты предприняли еще в 2014 году. Но боясь санкций дали задний ход. Теперь РФС решил идти напролом, ведь российский футбол находится в полной изоляции.
- Будем надеяться, что ФИФА и УЕФА должным образом отреагируют на противоправные действия международных преступников и лишат членства в организациях.