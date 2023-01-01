Василь Ломаченко, а може "Васілій", продовжує показувати свою проросійську сторону. Титулований боксер став автором чергового скандалу після того, як виклав відео з архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна.

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Реакція футболіста на скандальне відео

Вогнику у цей конфлікт додав той факт, що Лонгін звинувачує Україну у тому, що вона "воює" проти Бога та українського народу.

1 грудня Ломаченко виклав другу частину звернення проросійського архієрея. Обидві публікації викликали чималий резонанс у коментарях під відео. Коментували пости боксера впливові люди – Сергій Стерненко, Сергій Стаховський, Анатолій Анатоліч. Був серед численної кількості коментарів й реакція українського футболіста Олексія Дитятьєва.

Колишній захисник Карпат порівняв Ломаченка зі зрадником України Анатолієм Тимощуком, який продовжує працювати у Росії та не збирається покидати Санкт-Петербург.

Ну, хто б сумнівався...Толік Тимощук у боксі,

– написав футболіст.

У Ломаченка якесь роздвоєння особистості. То він повертається в Україну після 24 лютого, вступає до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського та відмовляється від титульного бою, то він викладає скандальні відеоролики з церковними проросійськими особами.

Нагадаємо! УПЦ МП з 1 січня позбавили доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви. А місяць тому (1 грудня) Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, уся територія Лаври стала власністю держави.

Зашквари Ломаченка на тему проросійської релігії