Василь Ломаченко, а може "Васілій", продовжує показувати свою проросійську сторону. Титулований боксер став автором чергового скандалу після того, як виклав відео з архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна.
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Реакція футболіста на скандальне відео
Вогнику у цей конфлікт додав той факт, що Лонгін звинувачує Україну у тому, що вона "воює" проти Бога та українського народу.
1 грудня Ломаченко виклав другу частину звернення проросійського архієрея. Обидві публікації викликали чималий резонанс у коментарях під відео. Коментували пости боксера впливові люди – Сергій Стерненко, Сергій Стаховський, Анатолій Анатоліч. Був серед численної кількості коментарів й реакція українського футболіста Олексія Дитятьєва.
Колишній захисник Карпат порівняв Ломаченка зі зрадником України Анатолієм Тимощуком, який продовжує працювати у Росії та не збирається покидати Санкт-Петербург.
Ну, хто б сумнівався...Толік Тимощук у боксі,
– написав футболіст.
У Ломаченка якесь роздвоєння особистості. То він повертається в Україну після 24 лютого, вступає до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського та відмовляється від титульного бою, то він викладає скандальні відеоролики з церковними проросійськими особами.
Зашквари Ломаченка на тему проросійської релігії
- Нещодавно Ломаченко виклав фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Боксер позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Дещо раніше Василь викладав дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, які викликали чимале обурення серед підписників.
- 13 грудня український боксер опублікував у своєму інстаграмі скандальне фото з Митрополитом Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввели санкції.