Подопечные Фернанду Сантуша с невероятной легкостью одолели Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Португальцы забили шесть голов в ворота "нейтралов", пропустив всего один.

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Самое интересное, что сборная Португалии практически обошлась без своего капитана Криштиану Роналду, появившемуся на поле только в конце матча. Решение Сантуша выставить 21-летнего Гонсалу Рамуша вместо главной звезды полностью оправдало себя. Молодой форвард Бенфики оформил хет-трик в матче и подверг сомнению дальнейшую целесообразность пребывания в составе Роналду.

Однако Криштиану Роналду в очередной раз показал себя как настоящий профессионал, ставящий достижение команды выше собственных амбиций. В своем Instagram Роналду поздравил команду с феерической победой.

Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем соревновании мирового футбола. Роскошное представление команды, полной таланта и молодости. Наш выбор можно поздравить. Мечта жива! Вместе до конца! Вперед, Португалия!

– написал Роналду.

Отметим, что Роналду вышел на полу на 73-й минуте матча, когда португальцы уже выигрывали 5:1.

Важно! В 1/4 финала сборная Португалии встретится с сенсационной командой Марокко. Игра начнется 10 декабря в 17.00.