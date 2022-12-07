Підопічні Фернанду Сантуша з неймовірною легкістю здолали Швейцарію (6:1) в 1/8 фіналу ЧС-2022. Португальці забили шість голів у ворота "нейтралів", пропустивши лише один.

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Найцікавіше, що збірна Португалії практично обійшлася без свого капітана Кріштіану Роналду, який з'явився на полі лише наприкінці матчу. Рішення Сантуша виставити 21-річного Гонсалу Рамуша замість головної зірки повністю себе виправдало. Молодий форвард Бенфіки оформив хет-трик у матчі і підставив під сумнів подальшу доцільність перебування у складі Роналду.

Проте Кріштіану Роналду вчергове показав себе як справжній професіонал, який ставить досягнення команди вище власних амбіцій. У своєму Instagram Роналду привітав команду із феєричною перемогою.

Неймовірний день для Португалії з історичним результатом у найбільшому змаганні світового футболу. Розкішна вистава команди, повної таланту та молодості. Наш вибір можна привітати. Мрія жива! Разом до кінця! Вперед, Португалія!,

– написав Роналду.

Відзначимо, що Роналду вийшов на полу на 73-й хвилині матчі, коли португальці вже вигравали 5:1.

Важливо! У 1/4 фіналу збірна Португалії зустрінеться із сенсаційною командою Марокко. Гра розпочнеться 10 грудня о 17:00.