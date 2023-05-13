Андрей Шевченко и Новак Джокович попали в объективы телекамер во время недавнего матча Лиги чемпионов Милан – Интер (0:2). Легенда украинского футбола был приглашен на миланское дерби как эксперт.

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Зозуля обвинил Шевченко в ситуативном патриотизме

Такая сомнительная компания Шевченко не прошла без внимания Романа Зозули. Форвард испанского Райо Махадаонда подверг критике бывшего тренера сборной Украины за таких "друзей", которые поддерживают возвращение россиян в спорт и выступают адвокатами агрессоров.

"Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты?

Если ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то, кроме записи промороликов, на тебе лежит еще и репутационная ответственность. И уже не личная, а за всю страну. И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом.

Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему там сидит наша национальная гордость?

Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец – активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из России и России в спорт?

Очевидно, что он знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах России, когда просил снять с него санкции, они ведь были бизнес-партнерами до ноября 2022 года.

Как и знал, что Инфантино полностью управляемый и коррумпированный россией, когда фотографировался с ним.

Как знал, что идет в НОК, кишащий бывшими регионалами. И вышел из него только после того, как это получило громкую огласку.

Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм.

Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш посол тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?

Я долго молчал на этот счет и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?

И я не понимаю, почему это устраивает украинских спортивных журналистов? По-вашему, это не ко времени или есть другая причина?", - написал Зозуля в Facebook.

Напомним, что Шевченко не впервые достается от Зозули. В конце декабря прошлого года бывший нападающий сборной Украины разнес Андрея Николаевича за совместное фото с главой ФИФА Джанни Инфантино.

К слову. Роман Зозуля продолжает свою карьеру футболиста. В декабре 2022 года он стал игроком испанского клуба Райо Махадаонда. За это время он сыграл 15 матчей и забил 1 гол. В чемпионате Испании команда Зозули выступает в третьем по силе дивизионе. После 35 сыгранных туров Райо Махадаонда занимает 12 место.