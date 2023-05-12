На этой неделе в Ливерпуле проходит песенный конкурс Евровидения-2023. Концерт должен был состояться в Украине благодаря победе Kalush Orchestra. Впрочем, в результате Европейский союз радиовещания и телевидения избрал для проведения Великобританию.

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Тем не менее, конкурс проводится от имени Украины. Многие известные украинцы приобщились к празднику музыки, в том числе спортсменов. К примеру, Виталий Миколенко принял участие в ролике-тизере Евровидения.

На вечеринку в честь открытия приехали наши легионеры из Испании Роман Зозуля и Андрей Лунин. Бывший игрок Динамо поделился общим фотоснимком в фейсбук.

Имел честь получить приглашение от посла Великобритании Хью Эллиотта на посвященное открытию Евровидения мероприятие, организованное Посольством Украины в Испании совместно с Посольством Британии. Радует, что была возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с посольством Британии относительно помощи и поддержки Украины. Встретился с представителями общины, познакомился с разными активными деятелями. Приятно чувствовать поддержку и неравнодушие к ситуации в Украине, за что я, как гражданин Украины, выражаю искреннюю благодарность дипломатам Великобритании,

– заявил Зозуля.

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Финал "Евровидения" пройдет 13 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Украину на конкурсе представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Дуэт ребят из Тернополя выступит под номером 19.