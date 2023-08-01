Панатинаикос отреагировал на обвинения в отравлении игроков Днепра-1

Футболисты Днепра-1 массово отравились в преддверии поединка квалификации Лиги чемпионов с Панатинаикосом. Украинский клуб обвиняет принимающую сторону в срыве подготовки к поединку.

Однако греческий клуб отрицает все обвинения. Во время утренней встречи с делегатами УЕФА Панатинаикос ответил на претензии по поводу массового отравления и ненадлежащий прием Днепра-1 в столице Греции.

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Греки не знают, кто отравил игроков Днепра-1

Представители "зеленых" объяснили проблему с задержкой автобуса исключительно ответственностью греческой полиции, которая организовывала безопасный проезд делегации Днепра-1. Ведь из-за войны в Украине меры безопасности были строже, чем обычно.

А что касается ситуации с отравлением, то представители Панатинаикоса не знают, что стало причиной. Ведь такие же фрукты и питьевую воду они предлагают всем своим соперникам. Более того, греческий клуб подчеркнул, что они обеспечат украинцев всем необходимым, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Отметим, что симптомы отравления почувствовали 15 представителей Днепра-1, в том числе 8 футболистов. Большинство игроков успели восстановиться, но в группе риска остались Алексей Гуцуляк и Эдуард Сарапий.

Матч 2-го раунда квалификации ЛЧ Панатинаикос-Днепр-1 состоится во вторник, 1 августа. Начало игры – в 20:30 по Киеву.