Вице-чемпион Украины имеет очень сложную задачу перед матчем в Греции против Панатинаикоса. Днепрянам нужно отыграть гандикап в 2 гола, который имеет их соперник после первой игры.

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Проблемы, которых не ожидали

У подопечных Кучера добавилась еще одна проблема в преддверии матча. По информации известного журналиста Владимира Зверева, делегация Днепра-1 отравилась в Афинах, и сразу 8 футболистов рискуют пропустить игру.

"Вчера вечером стало плохо 15 (!) представителям украинского клуба. Все они испытывали симптомы отравления. Среди них – 8 футболистов! Понятно, что их участие в вечерней игре под большим вопросом. Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинском отеле, а только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

Сейчас в клубе проводят расследование, как это могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете", – говорится в сообщении.

Также Панатинаикос не лучшим образом встретил украинский клуб. У вице-чемпиона УПЛ много претензий к грекам, которые создали для Днепра-1 далеко не те условия, которые должны быть в Лиге чемпионов:

А еще в Днепре-1 испытывают недовольство организационным приемом, который устроили греки. И которые должны (по регламенту) делать все четко. К примеру, после тренировки в раздевалке Днепра-1 не было полотенец. А еще – автобус, который перевозил команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в гостиницу начал долго бродить окольными путями.

Справка. Матч Днепр-1 – Панатинаикос начнется 1 августа в 20:30. В первой игре греческий клуб победил со счётом 3:1. Трансляция матча будет доступна по ссылке.