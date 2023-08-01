Проте грецький клуб заперечує усі звинувачення. Під час ранкової зустрічі з делегатами УЄФА Панатінаїкос відповів на претензії щодо масового отруєння та неналежний прийом Дніпра-1 в столиці Греції.

До теми Все через масове отруєння футболістів: Дніпро-1 подасть скаргу в УЄФА на Панатінаїкос – ЗМІ

Греки не знають, хто отруїв гравців Дніпра-1

Представники "зелених" пояснили проблему із затримкою автобуса виключно відповідальністю грецької поліції, яка організовувала безпечний проїзд делегації Дніпра-1. Адже через війну в Україні заходи безпеки були суворішими, ніж зазвичай.

А щодо ситуації з отруєнням, то представники Панатінаїкоса не знають, що це спричинило. Адже такі ж фрукти та питну воду вони пропонують усім своїм суперникам. Ба більше, грецький клуб наголосив, що вони забезпечать українців усім необхідним, щоб вони почувалися комфортно.

Зазначимо, що симптоми отруєння відчули 15 представників Дніпра-1, в тому числі 8 футболістів. Більшість гравців встигли відновитися, але в групі ризику залишилися Олексій Гуцуляк та Едуард Сарапій.

Важливо! Матч 2-го раунду кваліфікації ЛЧ Панатінаїкос- Дніпро-1 відбудеться у вівторок, 1 серпня. Початок гри – о 20:30 за Києвом.