Панатинаикос не лучшим образом встретил своего соперника по квалификации Лиги чемпионов. Систематические организационные неудобства, сопровождавшие украинскую команду, превзошло массовое отравление футболистов.

Смотрите с нами Панатинаикос – Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Негостинные действия Панатинаикоса обжалуют в УЕФА

По информации ТаТоТаке, Днепр-1 собирается подать жалобу в УЕФА из-за массовой дезорганизации вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны Панатинаикоса, а также отравления футболистов.

Напомним, что после вечерней тренировки в Афинах игроки и сотрудники Днепра-1 употребляли питьевую воду и фрукты, подготовленные принимающей стороной в раздевалке. Ночью пол команды почувствовали симптомы отравления.

Часть футболистов восстановилась, однако некоторые из ключевых игроков пропустят ответственный поединок.

Отметим, что на официальных ресурсах Днепра-1 отсутствует информация об отравлении и возможном обжаловании действий принимающей стороны в УЕФА.

Напомним, что первый поединок соперников завершился победой Панатинаикоса (3:1). Ответный матч состоится во вторник, 1 августа. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.