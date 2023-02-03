МОК отреагировал на приглашение Зеленского посетить Бахмут, чтобы увидеть "нейтральность" россиян

В Международном олимпийском комитете отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Бахмут. Именно этот город сейчас изо всех сил атакуют российские военные.

Владимир Зеленский пригласил президента МОК Томаса Буха посетить Бахмут. Сделал он это после того, как Международный олимпийский комитет выпустил официальное заявление, в котором озвучил возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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Тогда же Зеленский запустил "марафон честности", чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия. И высказал свои претензии к Томасу Баху.

"Я неоднократно с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования. Не бывает нейтральности, когда идет такая война", – заявил Зеленский.

Следовательно, президент Украины пригласил Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".

В Международном олимпийском комитете отреагировали на эти обращения Зеленского. Правда сделали это в присущем им формальном стиле.

"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, был свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для широкого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов. Пока планов относительно нового визита в Украину нет", – говорится в официальном сообщении МОК.