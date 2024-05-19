Украинский боксер после очень сложной середины поединка смог перевернуть ход боя, одержав историческую победу. Она была назначена раздельным решением судей.

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Кличко в восторге от "боя века"

Это эпохальное событие посетил бывший чемпион мира Владимир Кличко. Он отреагировал на победу Александра Усика и рассказал о ее важности.

"Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Можете ли вы представить, какому давлению подвергался этот человек в последние недели здесь, на ринге? Бесспорно, проигрыш не был вариантом.

Однажды он показал, что он великолепен в крузервейте, но что еще более удивительно для многих людей, и не важно, насколько он большой, высокий, тяжелый, какой у него размах и насколько мобильным был Тайсон Фьюри – Усик показал, что он лучший боец в современной истории. Я очень горжусь Александром и очень горжусь тем, что я украинец", – сказал Владимир.

Также Кличко прокомментировал решение судей, которое было не единогласным. Он отдал должное обоим боксерам и согласился с главным, что победа Усика является заслуженной.

Когда считаешь очки, в боксе нельзя быть на 100 процентов уверенным, и судьи вынесли такое решение, на которое заслужил Александр. Бесспорно, выдающийся поединок обоих бойцов. Я удивлен, как Тайсон сумел дойти до конца боя после 9 раунда, но он это сделал. Давайте отдадим ему должное. Самое главное, Александр остался твердым и сделал то, что должен был сделать, стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе,

– заявил Кличко.

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко выходил в ринг против Тайсона Фьюри. Тогда британец выиграл по очкам, а украинский боксер потерял чемпионские пояса WBO, IBO и IBF.

Интересно. В сети уже появились судейские записки боя Усик – Фьюри.

Отметим, что ранее победу Александра Усика также прокомментировал Андрей Шевченко.