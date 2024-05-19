Український боксер після дуже складної середини поєдинку зміг перевернути хід бою, здобувши історичну перемогу. Її було призначено роздільним рішенням суддів.

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Кличко в захваті від "бою століття"

Цю епохальну подію відвідав колишній чемпіон світу Володимир Кличко. Він відреагував на перемогу Олександра Усика й розповів про її важливість.

"Ця історична перемога важлива не лише для Олександра Усика. Чи можете ви уявити, якого тиску зазнавала ця людина в останні тижні тут, на рингу? Безперечно, програш не був варіантом.

Одного разу він показав, що він чудовий у крузервейті, але що ще більш дивно для багатьох людей, і не важливо, наскільки він великий, високий, важкий, який у нього розмах і наскільки мобільним був Тайсон Ф'юрі – Усик показав, що він найкращий боєць у сучасній історії. Я дуже пишаюся Олександром і дуже пишаюся тим, що я українець", – сказав Володимир.

Також Кличко прокоментував рішення суддів, яке було не одностайним. Він віддав належне обом боксерам та погодився з головним, що перемога Усика є заслуженою.

Коли рахуєш очки, у боксі не можна бути на 100 відсотків упевненим, і судді винесли таке рішення, на яке заслужив Олександр. Безперечно, видатний поєдинок обох бійців. Я здивований, як Тайсон зумів дійти до кінця бою після 9 раунду, але він це зробив. Давайте віддамо йому належне. Найголовніше, Олександр залишився твердим і зробив те, що мав зробити, став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі,

– заявив Кличко.

Нагадаємо, що у 2015 році Володимир Кличко виходив у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Тоді британець виграв за очками, а український боксер втратив чемпіонські пояси WBO, IBO та IBF.

Цікаво. В мережі вже з'явилися суддівські записки бою Усик – Ф'юрі.

Зазначимо, що раніше перемогу Олександра Усика також прокоментував Андрій Шевченко.