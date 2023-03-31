Організатори тенісного турніру Вімблдон під тиском ATP та WTA скасували заборону на участь у змаганнях російських та білоруських спортсменів. Відтепер представники Росії та Білорусі зможуть зіграти на турнірі в статусі нейтральних тенісистів.
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Кулеба: Вімблдон пішов назустріч співучасникам злочину
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба миттєво відреагував на рішення Британської асоціації тенісу.
"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства?
Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", – написав Кулеба.
Умови Вімблдону
- Зазначимо, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі після підписання "декларації про нейтралітет".
- Крім того, тенісистам країн-агресорів заборонено підтримувати вторгнення РФ в Україну.
- Також гравцям заборонено фінансування зі сторони російської або білоруської держави.