Організатори тенісного турніру Вімблдон під тиском ATP та WTA скасували заборону на участь у змаганнях російських та білоруських спортсменів. Відтепер представники Росії та Білорусі зможуть зіграти на турнірі в статусі нейтральних тенісистів.

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Кулеба: Вімблдон пішов назустріч співучасникам злочину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба миттєво відреагував на рішення Британської асоціації тенісу.

"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства?

Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", – написав Кулеба.

Умови Вімблдону