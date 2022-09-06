Шахтер забил четвертый гол: онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг – Шахтер в Лиге чемпионов

Уже сегодня, 6 сентября, Шахтер играет первый матч Лиги чемпионов этого сезона. В Германии команда противостоит РБ Лейпциг. Онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг – Шахтер доступна на сайте 24 канала.

Для Шахтера это будет первый международный официальный матч в этом сезоне. Ведь "горняки" напрямую пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

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Первым соперником команды стал РБ Лейпциг. Именно в Германии Шахтер и сыграет первый матч.

Хотя на игру отправилось 27 игроков, в заявку на матч попали всего 23 игрока.

Стартовый состав Шахтера: Трубин, Конопля, Бондарь, Степаненко, Матвиенко, Судаков, Бондаренко, Тейлор, Швед, Мудрик, Зубков

Стартовый состав РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Диалло, Хальстенберг, Лаймер, Шлагер, Собослаи, Нкунку, Вернер, Андре Силва

В старте Шахтера всего один легионер – Лукас Тейлор, который будет на правом фланге защиты. Лассина Траоре и Невен Джурасек этот матч начнут в запасе.

Единственным форвардом команды будет Зубков. Именно такую ​​схему дает сайт УЕФА.

Этот матч Шахтер проведет в необычной для себя форме – зеленой. Это новая выездная форма, представленная в день матча. Домашняя форма сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Будет еще третий вариант – бело-серый.

Текстовая онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг – Шахтер

Команды уже находятся в подтрибунном помещении. И готовятся к выходу на поле.

Раздается гимн Лиги чемпионов.

1'. Матч начался. Шахтер развел мяч из центра поля.

3'. Первый удар в матче. Вернер сбежал по левому флангу и пробивал. Но удар не удался.

4'. Шахтер заработал право на угловой. Швед сумел пройти по правому флангу, но в штрафной Диалло выбил у него мяч.

6'. А вот и угловой для хозяев поля. До этого они немало владели мячом на половине поля "горняков".

8'. Мудрик "включился", когда решил на скорости обойти нескольких соперников. Но Шлагер сбил его. Штрафной. Но без предупреждения для игрока "быков".

11'. Прострел с левого фланга от Вернера. Трубин бросился за мячом, но в последний момент решил не трогать его. К счастью, на дальней штанге был Конопля, выбивший мяч на угловой. Там ведь уже был соперник, который мог замкнуть прострел.

12'. Первый удар в створ ворот Шахтера. Вернер заметил партнера в штрафной. Это был Андре Силва, отдавший пас в прикосновение на Нкунку. Футболист пробил, но точно туда, где и находился Трубин.

15'. ГООООООЛ!!!!! ГОООООООЛ!!!! Швед забивает гол!!!!

РБ Лейпциг получил право на штрафную. Но навес в штрафную ни к чему не привел. Мяч подхватил Шлагер и решил отдать обратно на своего голкипера. Швед же решил и дальше прессинговать вратаря. Гулачи же на своей половине поля решили "показать технику", но отпустил мяч. Его подхватил Швед, пробивший по воротам.

Шахтер выходит вперед.

Видео гола Шведа

19'. Хозяева поля продолжают контролировать мяч. Шахтер больше времени проводит в защите с надеждой на контратаки. Однажды это уже принесло результат.

24'. Судья остановил игру из-за фола Мудрика. Этим самым прервал возможную скорую атаку РБ Лейпциг.

28'. Игроки РБ Лейпциг довольно легко дошли до штрафной Шахтера. Но вот у Хальстенберга не вышло с навесом в штрафную.

34'. Пока Шахтер не может держать мяч на половине поля соперника. Команда больше времени проводит в защите, а когда получает мяч – пытается бежать в скорую атаку. Но не всегда удается доставить мяч к игрокам нападения.

42'. Игроки Шахтера играют фактически за линией мяча. Пройти такую насыщенную оборону сопернику пока не удается. Правда и для футболистов украинской команды это тоже дается тяжело. Ведь приходится просто выносить мяч подальше, где его подбирают соперники. И все начинается снова.

45'. Арбитр дал свисток на перерыв. Решил ничего не компенсировать.

Статистика после первого тайма

Владение: 60:40

Атаки: 26:2

Удары: 4:1

Пассы: 327:190

46'. Второй тайм начинается с замены хозяев – Раум вышел вместо Хальстенберга. У Шахтера без изменений после перерыва.

48'. Штрафной для РБ Лейпциг. Раум навесил в штрафную, но Трубин кулаками выбил мяч.

50'. Первая желтая карточка в матче – Конопля.

51'. Мудрик снова решил прорваться через несколько соперников. Четвертый из них отобрал мяч.

53'. Опасный штрафной в ворота Шахтера.

54'. Опасный момент, созданный Раумом. Он навесил, Лаймер головой "продолжил" полет мяча на дальнюю штангу. А уж там Собослаи не дотянулся до мяча.

57'. Гол. РБ Лейпциг сравнивает счет. Симакан пробил, оказавшись сам в штрафной.

Видео гола Симакана

58'. ГООООООЛ!!!! ГООООЛ!!!!! Швед оформляет дубль!

Мудрик на своем фланге дошел до штрафной, а после этого отдал пас на Шведа. Тот решил пробить, рикошет – и мяч влетел в угол ворот мимо голкипера.

61'. Трубин получил желтую карточку за задержку мяча

62' По желтой карточке получили Мудрик и Симакан.

62'. Пертяк вышел на поле, сменив пока героя матча Шведа. Также вместо Бондаренко вышел Джурасек.

63'. Петряк мог сразу и забивать. Но решил пробить из-за пределов штрафной. И гораздо выше ворот.

70'. Вместо Зубкова выходит Траоре.

70'. У хозяев сразу двойная замена. Хенрихс и Форсберг вышли вместо Шлягера и Вернера.

73'. Шахтер получил право на штрафную. Первый такой стандарт для "горняков". Но навес в штрафную вынесли.

74'. Игорь Йовичевич получил желтую карточку. Слишком активный тренер Шахтера.

76'. ГООООООЛ!!!!!!! ГОООООООООООЛ!!!! Шахтер забивает третий гол в матче. Мудрик.

Быстрая контратака, Судаков по флангу пробежал. По центру забегал Мудрик. Судаков отдал пас, и Мудрик пробил низом в угол ворот. Гулачи не спас.

82'. Хайдара вышел вместо Лаймера.

85'. ГООООООЛ!!!!! Траоре забивает четвертый гол в ворота РБ Лейпциг

Конопля сделал заброс на Мудрика. А уже тот прострелил на Траоре, который в касание отправил мяч в ворота.

86'. Кривцов вышел вместо Степаненко.

89'. Желтая карта для Джурасека.

90'. Арбитр добавил четыре минуты.

90+4'. Все, конец матча. Шахтер выиграл!

Аудиотрансляция матча РБ Лейпциг – Шахтер