Шахтар в попередньому сезоні посів перше місце в чемпіонаті України (сам чемпіонат не дограли, тож команду, яка посіла перше місце, визначали за тим, які місця команди посідали в турнірній таблиці на час вимушеної зупинки. Саме чемпіонське звання не вручали). Це дало змогу "гірникам" напряму потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів, а не пробиватися через сито кваліфікації.

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Вже під час жеребкування Шахтар потрапив до однієї групи з іспанським Реалом, шотландським Селтіком та німецьким РБ Лейпциг. І саме проти останніх на виїзді команді випало відкривати для себе євросезон.

До Лейпцига тренерський штаб взяв із собою 27 гравців. Серед них лише троє легіонерів.

Матч РБ Лейпциг – Шахтар розпочнеться о 22:00. В Україні його транслюватимуть на платформах Megogo Volia TV.

Варте уваги На що сподіватися Шахтарю в першому матчі в групі Ліги чемпіонів: прогноз

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу РБ Лейпциг – Шахтар. Вона буде доступна в цій новині.